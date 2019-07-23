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Власть

Евразийский фонд стабилизации продолжит поддерживать проекты в Кыргызстане

Фото пресс-службы президента. Встреча Сооронбая Жээнбекова с исполнительным директором проектного блока ЕФСР Андреем Широковым

Евразийский фонд стабилизации и развития продолжит реализацию проектов в сфере энергетики, транспорта, здравоохранения и сельского хозяйства Кыргызстана. Об этом сообщил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

По его словам, по всем этим направлениям ведется тесная работа с государственными органами страны. На встрече с главой государства обсуждены ход реализации совместных проектов и перспективные области сотрудничества, направленные на развитие.

Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в том, что реализация дополнительного соглашения по проекту реабилитации Токтогульской ГЭС и инвестиционных, энергетических проектов позволит увеличить объем энергомощностей в республике. Президент также выразил надежду на то, что выделенный грант со стороны ЕФСР на проект «Караван здоровья» послужит существенной поддержкой сельскому населению в профилактическом осмотре.

пресс-службы президента. Встреча Сооронбая Жээнбекова с исполнительным директором проектного блока ЕФСР Андреем Широковым
Фото пресс-службы президента. Встреча Сооронбая Жээнбекова с исполнительным директором проектного блока ЕФСР Андреем Широковым

Андрей Широков рассказал о начале работ по реализации проектов в сферах ирригационных сетей и повышения обеспеченности чистой питьевой водой регионов КР. На сегодня уже определен перечень населенных пунктов и изучается опыт пилотных проектов.

«Кроме того, состоялся обмен мнениями по реализации инфраструктурных проектов по строительству и модернизации автодорог в регионах страны. Стороны выразили совместную заинтересованность и готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству», — говорится в сообщении.
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