Исхак Пирматов обозвал его критикующих мырками. Теперь оправдывается

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов обозвал пользователей социальных сетей, которые его критикуют за законопроект об упрощенной процедуре регистрации, мырками. Это вызвало гнев в Facebook.

Парламентарий поспешил оправдаться. Негативную реакцию он объясняет тем, что никому не хочется тратить время и читать нудный объемный законопроект, который висит на сайте ЖК с октября 2018-го.

«Априори от «чимкириков» не может исходить здравой инициативы и уж тем более без какой-либо личной корысти. Это устоявшееся мнение общества, которое я не без боли и с сожалением принимаю», — сказал Исхак Пирматов.

Он подчеркнул, что не хотел никого обидеть и избирателей «мырками» не обзывал. Его не так поняли и слова выдернули из контекста.

«В чем вы видите дискриминацию и оскорбления моих избирателей? К «мыркам» я отношу не избирателей, а всех тех, кто по своей природе против всего хорошего изначально. Тех, кто ломает в сотый раз по необъяснимым для меня причинам инсталляции очков и надписи Love в парках и скверах, тех, кто забирается с ногами на чистые скамейки и сорит, лузгая семечки», — уточнил депутат.

Исхак Пирматов добавил, что сам документ, который вызвал столько споров, еще даже не рассматривался в первом чтении, и он, как автор, готов выслушать и принять все конструктивные предложения.

Отметим, что проект документа выставлен на общественное обсуждение в прошлом году. Законопроект предлагает установить возможность регистрации граждан по месту фактического проживания через интернет в режиме онлайн и другие изменения. В частности, упростить процедуру регистрации рождения ребенка и исключить два вида регистрации актов гражданского состояния: государственную регистрацию усыновления и установления отцовства.

В законопроекте предусматривается отдельно прописать, что регистрационный учет граждан не устанавливает их права на жилое помещение. Это означает, что факт регистрации гражданина в какой-либо квартире или доме не дает ему права претендовать на эту недвижимость.

Отдельные пользователи высказались категорически против и призвали автора отозвать свои поправки. Но нардепу не понравились такие комментарии. Он ответил на своей странице в Facebook вот так: