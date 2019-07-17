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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (150)

Исхак Пирматов обозвал его критикующих мырками. Теперь оправдывается

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов обозвал пользователей социальных сетей, которые его критикуют за законопроект об упрощенной процедуре регистрации, мырками. Это вызвало гнев в Facebook.

Парламентарий поспешил оправдаться. Негативную реакцию он объясняет тем, что никому не хочется тратить время и читать нудный объемный законопроект, который висит на сайте ЖК с октября 2018-го.

«Априори от «чимкириков» не может исходить здравой инициативы и уж тем более без какой-либо личной корысти. Это устоявшееся мнение общества, которое я не без боли и с сожалением принимаю», — сказал Исхак Пирматов.

Он подчеркнул, что не хотел никого обидеть и избирателей «мырками» не обзывал. Его не так поняли и слова выдернули из контекста.

«В чем вы видите дискриминацию и оскорбления моих избирателей? К «мыркам» я отношу не избирателей, а всех тех, кто по своей природе против всего хорошего изначально. Тех, кто ломает в сотый раз по необъяснимым для меня причинам инсталляции очков и надписи Love в парках и скверах, тех, кто забирается с ногами на чистые скамейки и сорит, лузгая семечки», — уточнил депутат.

Исхак Пирматов добавил, что сам документ, который вызвал столько споров, еще даже не рассматривался в первом чтении, и он, как автор, готов выслушать и принять все конструктивные предложения. 

Отметим, что проект документа выставлен на общественное обсуждение в прошлом году. Законопроект предлагает установить возможность регистрации граждан по месту фактического проживания через интернет в режиме онлайн и другие изменения. В частности, упростить процедуру регистрации рождения ребенка и исключить два вида регистрации актов гражданского состояния: государственную регистрацию усыновления и установления отцовства.

В законопроекте предусматривается отдельно прописать, что регистрационный учет граждан не устанавливает их права на жилое помещение. Это означает, что факт регистрации гражданина в какой-либо квартире или доме не дает ему права претендовать на эту недвижимость.

Отдельные пользователи высказались категорически против и призвали автора отозвать свои поправки. Но нардепу не понравились такие комментарии. Он ответил на своей странице в Facebook вот так:
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