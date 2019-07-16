В Кыргызстане разработают и внедрят систему «Санарип аймак»

Президент поручил обеспечить разработку и внедрение до конца 2019-го системы «Санарип аймак». Об этом журналистам сообщил глава Госкомсвязи — советник Сооронбая Жээнбекова Дастан Догоев.

По его словам, система позволит автоматизировать работу местных органов власти. Кроме того, ее планируется интегрировать с системой электронного взаимодействия «Тундук». Благодаря этой инфраструктуре населению будут предоставляться муниципальные услуги в электронном формате.

«В рамках перевода в целом госуслуг в электронный формат и развития безналичных платежей мы работаем с представителями частного сектора, коммерческими банками, операторами связи по обеспечению доступа к цифровым мобильным платежным финансовым услугам и сервисам. Будем работать над развитием цифровых навыков населения, чтобы оно имело возможность для получения дополнительных доходов посредством интернета. Также создан центр цифрового развития при Академии госуправления. На сегодня он работает над разработкой учебных программ для повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Планируется, что до конца этого года через программу обучения должны пройти 4,8 тысячи служащих», — отметил Дастан Догоев.