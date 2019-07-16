17:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Кыргызстане разработают и внедрят систему «Санарип аймак»

Президент поручил обеспечить разработку и внедрение до конца 2019-го системы «Санарип аймак». Об этом журналистам сообщил глава Госкомсвязи — советник Сооронбая Жээнбекова Дастан Догоев.

По его словам, система позволит автоматизировать работу местных органов власти. Кроме того, ее планируется интегрировать с системой электронного взаимодействия «Тундук». Благодаря этой инфраструктуре населению будут предоставляться муниципальные услуги в электронном формате.

«В рамках перевода в целом госуслуг в электронный формат и развития безналичных платежей мы работаем с представителями частного сектора, коммерческими банками, операторами связи по обеспечению доступа к цифровым мобильным платежным финансовым услугам и сервисам. Будем работать над развитием цифровых навыков населения, чтобы оно имело возможность для получения дополнительных доходов посредством интернета. Также создан центр цифрового развития при Академии госуправления. На сегодня он работает над разработкой учебных программ для повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Планируется, что до конца этого года через программу обучения должны пройти 4,8 тысячи служащих», — отметил Дастан Догоев.
Ссылка:
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
До конца года 189 государственных услуг обещают перевести в электронный формат
Президент поручил исключить практику требования справок у кыргызстанцев
Комитет ЖК одобрил Дастана Догоева на должность председателя Госкомсвязи
У ГКНБ нет претензий к Дастану Догоеву
Госкомсвязи предложено возглавить Дастану Догоеву. Что о нем известно
Кандидатуру Дастана Догоева предложили на пост председателя Госкомсвязи
Скандал с бланками Е-загранпаспортов. Дастана Догоева допросили как свидетеля
Татту Мамбеталиева: Дастан Догоев находится на допросе в ГКНБ
ГКНБ не подтверждает факт задержания советника президента Дастана Догоева
Кыргызстан идет к цифровизации, но население не готово
Популярные новости
Алмамбет Шыкмаматов рассказал, почему &laquo;Ата Мекен&raquo; ушла в&nbsp;оппозицию Алмамбет Шыкмаматов рассказал, почему «Ата Мекен» ушла в оппозицию
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;8-12 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 июля
Политика Китая в&nbsp;Синьцзяне. Кыргызстан воздержался от&nbsp;поддержки КНР Политика Китая в Синьцзяне. Кыргызстан воздержался от поддержки КНР
Казахстан упростит проезд большегрузов из&nbsp;Кыргызстана по&nbsp;своей территории Казахстан упростит проезд большегрузов из Кыргызстана по своей территории
Бизнес
Будьте всегда на&nbsp;связи с&nbsp;услугой &laquo;Доверительный платеж&raquo; от&nbsp;MegaCom Будьте всегда на связи с услугой «Доверительный платеж» от MegaCom
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
74&nbsp;процента интернет-трафика в&nbsp;сети&nbsp;О! приходится на&nbsp;социальные сети 74 процента интернет-трафика в сети О! приходится на социальные сети
World of&nbsp;Tanks, YouTube и&nbsp;не&nbsp;только... GAMER от&nbsp;О! круто прокачан! World of Tanks, YouTube и не только... GAMER от О! круто прокачан!