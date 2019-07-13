Касым-Жомарт Токаев осенью посетит Кыргызстан с госвизитом

Осенью 2019 года ожидается государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. Об этом сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин.

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Напомним, что накануне глава кабмина Казахстана находился в КР с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом Сооронбаем Жээнбековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и принял участие в восьмом заседании кыргызско-казахского межправительственного совета.

«Сегодняшнее заседание — это хорошая возможность сверить часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, определить перспективные направления взаимодействия», — подчеркнул Аскар Мамин.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков встречался с Касым-Жомартом Токаевым 28-29 мая во время визита в Казахстан. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Глава государства пригласил лидера соседней страны посетить Кыргызстан.

Касым-Жомарт Токаев уже был в КР. Он прилетел в Бишкек на заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) всего через пару дней после инаугурации.