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Власть

Перепись населения. До 31 августа каждой улице в стране дадут название

Полномочным представителям правительства в областях, главам госадминистраций и органов местного самоуправления поручено в срок до 31 августа 2019 года завершить работу по присвоению названий безымянным улицам и нумерации домов и вывешиванию табличек. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, Кубатбек Боронов провел очередное заседание республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда 2020 года. Первый вице-премьер-министр отметил, что некоторые полномочные представители правительства в областях, органы местного самоуправления работают не в полной мере. В частности, он поручил усилить работу по уточнению административно-территориальных границ населенных пунктов, упорядочению в них названий улиц и жилищных массивов, нумерации домовладений и квартир.

«К этой работе нельзя относиться просто как к составлению статистических данных. Перепись населения и жилищного фонда — это мероприятие государственной важности. Результаты переписи широко используются как в демографической и социальной политике, так и для выработки прогнозов и программ социально-экономического развития страны и регионов», — отметил Кубатбек Боронов.

По итогам совещания он поручил для информирования населения о предстоящей переписи населения и жилищного фонда с октября 2019 года по март 2020-го на регулярной основе проводить разъяснительную работу среди населения.
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