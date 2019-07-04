Президент призвал жителей Баткенской области не поддаваться провокациям

«Я знаю, из-за нерешенности приграничных вопросов происходят разные события. Именно поэтому нельзя поддаваться провокациям, очень важно жить в мире с гражданами соседней страны», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с жителями Баткенского района и города Баткена.

По словам главы государства, главная проблема в Баткенском районе — это вопрос границы. Поэтому особое внимание власть обращает на укрепление границы. При этом президент отметил, что решать приграничные вопросы нелегко. Он напомнил о том, что поставлена точка в многолетнем вопросе с Узбекистаном и 85 процентов нашей границы уточнены.

«Встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым стали историческими. Почти по всем вопросам мы пришли к единому мнению. Такие же продуктивные переговоры ведутся с Таджикистаном. Мы с Эмомали Рахмоном пришли к единому мнению, едины и наши цели. Скоро президент Таджикистана приедет с визитом в Кыргызстан, наши переговоры будут продолжены. Мы ни в коем случае не оставим без внимания решение пограничных вопросов», — пообещал Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил благодарность жителям приграничных населенных пунктов в Баткенской области за вклад в укрепление целостности государства. Но при этом президент призвал жителей не поддаваться провокациям, не допускать эскалации ситуации на границе, дать возможность правоохранительным органам заниматься своим делом.

«Нам надо беречь и приумножать тесные дружественные отношения со своими вековыми соседями. С соседями делить нечего, у нас и мазары, и базары одни. Мы — единоверцы, с одного арыка пьем воду», — подчеркнул глава государства.