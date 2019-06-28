Школа от «Газпрома». В БГК запутались в проектах постановления о ее передаче

Коалиция большинства Бишкекского городского кенеша предлагает школу, которую построил «Газпром», передать в оперативное управление одноименному общественному фонду. Об этом на очередной сессии БГК сообщил лидер коалиции Жумабек Салымбеков.

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Он зачитал проект постановления горкенеша, которым постановляют «согласовать мэрии Бишкека передачу в пользование ОФ «Школа Газпром» сроком на 11 лет имущественный комплекс.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов отметил, что в проекте постановления, разработанном мэрией, есть пункты, касающиеся определения квоты, получения аттестации, лицензии.

«Мы там прописали, что вопросы определения статуса, указанные в меморандуме, аккредитации школы, должны быть утверждены в соответствии с законодательством КР и этим должен заниматься фонд. Кроме того, определить, что запуск образовательного процесса, все расходы по оснащению, эксплуатации возлагаются на фонд. Он также должен будет определить в установленном порядке платные услуги с антимонопольным комитетом и другие моменты», — отметил он.

Азиз Суракматов подчеркнул, что это необходимо внести в постановление, чтобы в дальнейшем мэрия могла им руководствоваться при заключении договора и возникновения спорных вопросов в будущем.

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Мэр добавил, что в случае принятия постановления документ будет вынесен на общественное обсуждение.

Депутаты БГК стали возражать, что запутались в проектах постановлений, и заново начали обсуждать условия передачи.

«За какое постановление нам голосовать? За то, которое внесла коалиция большинства, или за то, которое внесла мэрия? Может коалиции большинства, мэру, представителям фонда сесть и еще раз проработать, чтобы получить золотую середину?» — предложил депутат Канатбек Музуралиев.

В итоге мэр попросил собраться у него в кабинете лидерам фракций коалиции большинства. Отметим, что это уже не первый перерыв, который берут депутаты для обсуждения вопроса и проекта.

Напомним, капсулу в фундамент школы заложил 29 августа 2017 года бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Школа рассчитана на 960 учеников. В ней два крытых бассейна, медиаклассы, спортплощадки. 26 июня 2019-го здание передали на баланс муниципалитета.