Депутат предлагает исключить льготы в страховании жилья в Кыргызстане

Из закона об обязательном страховании жилых помещений необходимо исключить льготников. Об этом на заседании парламента заявил депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров.
Акылбек Жапаров добавил, что необходимо включить понятие «стоимость дома». Сейчас тариф не зависит от материалов, из которых он построен, его состояния и региона. Отличается только стоимость полиса для сельских жителей (500 сомов) и горожан (1 тысяча сомов).
«Надо включить понятие стоимости каждого дома и рассчитывать тариф исходя из этого. А то есть ветхие строения, а есть большие дома. Хозяин тоже должен брать ответственность», — заявил депутат.
Депутаты в первом чтении рассматривают законопроект о внесении изменений в Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». Правительство, в частности, предлагает уменьшить или исключить ряд рисков и предоставить право проведения обязательного страхования жилья частным страховым компаниям.