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Власть

Депутат предлагает исключить льготы в страховании жилья в Кыргызстане

Из закона об обязательном страховании жилых помещений необходимо исключить льготников. Об этом на заседании парламента заявил депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров.

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По его мнению, иначе при наступлении страхового случая придется платить государству и государственная страховая компания может стать банкротом.

Акылбек Жапаров добавил, что необходимо включить понятие «стоимость дома». Сейчас тариф не зависит от материалов, из которых он построен, его состояния и региона. Отличается только стоимость полиса для сельских жителей (500 сомов) и горожан (1 тысяча сомов).

«Надо включить понятие стоимости каждого дома и рассчитывать тариф исходя из этого. А то есть ветхие строения, а есть большие дома. Хозяин тоже должен брать ответственность», — заявил депутат.

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Руководитель Государственной страховой организации Джумагуль Эгамбердиева отметила, что, несмотря на предусмотренную законодательством обязательность страхования, у ГСО нет рычагов давления на тех, кто не страхует жилье.

Депутаты в первом чтении рассматривают законопроект о внесении изменений в Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». Правительство, в частности, предлагает уменьшить или исключить ряд рисков и предоставить право проведения обязательного страхования жилья частным страховым компаниям.
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