Падение сбора налогов. Президент приказал наказать виновных

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял министра финансов Бактыгуль Жеенбаеву.

По данным пресс-службы главы государства, рассмотрены вопросы поступлений налоговых доходов, исполнения расходной части республиканского бюджета, повышения эффективности расходования бюджетных ресурсов страны и финансового обеспечения судебно-правовой реформы.

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Министр финансов представила информацию о текущей ситуации в области управления государственными финансами. В то же время, как она отметила, наблюдается отставание по налоговым и таможенным сборам в республиканский бюджет.

Президент подчеркнул, что эффективное, ответственное и прозрачное управление государственными финансами должно стать одной из основ для обеспечения устойчивого роста экономики страны.

Он также подчеркнул необходимость принятия соответствующих мер по итогам первого полугодия в отношении тех госорганов, которые не исполняют план по сборам в бюджет.

Анализ исполнения доходной части бюджета показывает, что впервые за последние восемь лет снизилось поступление налоговых доходов. Причем общее падение сборов оценивается почти в 3 миллиарда сомов. Чиновники правительства до сих пор не прокомментировали ситуацию. Ее на контроль вынужден взять глава государства.