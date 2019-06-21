Почти половина государственных предприятий не работает

«На сегодня из 106 госпредприятий 51 остается нерентабельным, из 52 акционерных обществ 22 не приносят прибыли. Это говорит о том, что в целом почти половина из них не работает», — заявил сегодня на совещании премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

В ходе совещания отмечено, что показатели рентабельности многих объектов государственной собственности остаются низкими, а суммы чистой прибыли снижаются. Это касается таких компаний, как акционерные общества «Альфа Телеком», ТНК «Дастан», «Фонд развития предпринимательства», «Нарын ГЭС», «Найман ГЭС» и ряда других. План расходов таких предприятий, как ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» и ОАО «Гарантийный фонд», увеличился на 206,08 процента и 162,38 процента соответственно.

«Мы должны рассмотреть деятельность каждого объекта. Все госпредприятия, которые не приносят пользы бюджету и экономике, нужно развивать в рамках государственно-частного партнерства. Только так можно добиться того, что убыточные компании начнут получать прибыль, создавать новые рабочие места и выплачивать налоги. К сожалению, сейчас ни один из руководителей госпредприятий не берется за выработку конкретных мер развития и не поднимает инициативы», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что именно поэтому кабмин внедрил ключевые показатели эффективности деятельности, ведь именно из-за низкого качества управления многие компании нерентабельны и убыточны. Показатели эффективности предполагают проведение детального анализа работы каждого руководителя, по итогам чего будут приняты соответствующие меры.

В итоге глава правительства поручил Министерству экономики и Фонду по управлению государственным имуществом в месячный срок подготовить перечень объектов госсобственности, которые будут переданы в доверительное управление с разработкой соответствующих механизмов.

«Этот механизм позволит привлечь в руководство госкомпаниями настоящих профессионалов. Внедрение принципа аутсорсинга создаст возможности для эффективного использования ресурсов частного сектора в интересах экономики. Хочу заметить: это не означает, что эти объекты будут отданы в частные руки. Проблемы с нехваткой профессиональных кадров, недостаток финансирования, низкий уровень корпоративного управления и накопившиеся проблемы с принятием решений в сфере управления госсобственностью все еще остаются нерешенными. Это говорит о необходимости кардинальных реформ», — добавил он.

Мухаммедкалый Абылгазиев также отметил, что создание АО «Национальная управляющая компания» позволит внедрить централизованную систему управления госкомпаниями по модели холдингов и привлечь к работе топ-менеджеров. Это поспособствует более эффективному принятию решений, направленных на привлечение дополнительных ресурсов и инвестиций в государственные предприятия в интересах экономики республики.