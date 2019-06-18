Пансионат «Теплые ключи» больше не принадлежит ТЭЦ Бишкека

Пансионат «Теплые ключи» сейчас не находится в собственности ТЭЦ Бишкека. Об этом стало известно на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Депутаты рассматривали подготовку отраслей экономики к туристическому сезону. Депутат Гульшат Асылбаева предложила главе Фонда по управлению государственным имуществом Ренату Тулебердиеву передать пансионат «Теплые ключи» на баланс «Кыргызтуризма».

«Там же невозможно находиться. Уже все, что можно было, разрушено. Отдайте «Кыргызтуризму». Может, они что-то сделают», — предложила депутат.

На это Ренат Тулебердиев ответил, что ФУГИ уже отдал «Теплые ключи» на баланс «Кыргызтуризма». Сейчас рассматривается возможность передачи и других туристических объектов на баланс предприятия.