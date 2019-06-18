17:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Пансионат «Теплые ключи» больше не принадлежит ТЭЦ Бишкека

Пансионат «Теплые ключи» сейчас не находится в собственности ТЭЦ Бишкека. Об этом стало известно на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Депутаты рассматривали подготовку отраслей экономики к туристическому сезону. Депутат Гульшат Асылбаева предложила главе Фонда по управлению государственным имуществом Ренату Тулебердиеву передать пансионат «Теплые ключи» на баланс «Кыргызтуризма».

«Там же невозможно находиться. Уже все, что можно было, разрушено. Отдайте «Кыргызтуризму». Может, они что-то сделают», — предложила депутат.

На это Ренат Тулебердиев ответил, что ФУГИ уже отдал «Теплые ключи» на баланс «Кыргызтуризма». Сейчас рассматривается возможность передачи и других туристических объектов на баланс предприятия.
Ссылка:
просмотров: 451
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане предлагают создать перечень исторических зданий
Отдых на Иссык-Куле — самый дешевый среди курортов СНГ
В Кыргызстане на международном веломарафоне выступят представители 27 стран
Танец с беркутом, ночевка в яйце. Вышло телешоу «Поедем, поедим!» в Кыргызстане
Об уникальной природе Кыргызстана сняли невероятно красивый фильм
Урановый скандал не отпугнул туристов из СНГ от Иссык-Куля
Как живет поствыборная Украина. Выходные в Киеве
На Иссык-Куле группа молодых ребят требует деньги и не дает работать бизнесменам
Джон Уоррен в Кыргызстане. Что впечатлило ведущего шоу «Поедем! Поедим!»
Департамент туризма предлагает кыргызстанцам скинуться на установку указателей
Популярные новости
Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева
Политический коллапс Алмазбека Атамбаева Политический коллапс Алмазбека Атамбаева
Разогнать шестой созыв Жогорку Кенеша предложила депутат от&nbsp;СДПК Разогнать шестой созыв Жогорку Кенеша предложила депутат от СДПК
Президент Афганистана пришел пешком на&nbsp;саммит глав государств ШОС Президент Афганистана пришел пешком на саммит глав государств ШОС
Бизнес
MegaCom продолжает наращивать покрытие 4G-сети MegaCom продолжает наращивать покрытие 4G-сети
Общайся сейчас&nbsp;&mdash; плати потО!м Общайся сейчас — плати потО!м
Манас Иманов: Важно тщательно взвесить все за&nbsp;и&nbsp;против при получении кредита Манас Иманов: Важно тщательно взвесить все за и против при получении кредита
27&nbsp;премиальных каналов в&nbsp;подарок при подключении телевидения aitv network 27 премиальных каналов в подарок при подключении телевидения aitv network