Лишение неприкосновенности Атамбаева. Количество обвинений сократилось до шести

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева закончила заседание в закрытом режиме. Результаты будут озвучены сегодня в 14.00 на заседании комитета по конституционному законодательству.

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Депутат Кожобек Рыспаев рассказал, что готовится окончательное заключение. Количество обвинений в адрес Алмазбека Атамбаева сократилось с девяти до шести. Три обвинения, совершенные в бытность Алмазбека Атамбаева премьер-министром, убрали.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.