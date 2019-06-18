$500 тысяч у Наримана Тюлеева взял Алмазбек Атамбаев на избирательную кампанию

На свою избирательную кампанию Алмазбек Атамбаев взял $500 тысяч у Наримана Тюлеева. Об этом сегодня на заседании специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента сообщила дочь бывшего мэра Бишкека Назгуль Тюлеева.

Она зачитала обращение отца. «Канатбек Исаев неоднократно говорил, что Алмазбек Атамбаев стал мультимиллионером. Я полностью подтверждаю это. Он просил у меня $500 тысяч в долг на проведение избирательной кампании. Когда он стал главой государства, я попросил его вернуть деньги. После этого его отношение ко мне изменилось. Я неоднократно оказывал ему помощь до 2010 года, что говорит о том, что до прихода во власть состояния у него не было. После начались гонения в отношении меня и моих родственников. Атамбаев хотел уничтожить меня как политика и бизнесмена. В ходе следствия шли торги с выставлением разных условий. На моем примере он показал абсолютную власть», — говорится в обращении Наримана Тюлеева к членам специальной депутатской комиссии.

Назгуль Тюлеева добавила, что имущество их семьи конфисковано незаконно. «У нас есть устойчивая преступная группа, которую возглавляет Алмазбек Атамбаев», — сказала она.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.