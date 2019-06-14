Владимир Путин рассказал о планах России в рамках председательства в ШОС

Президент России Владимир Путин рассказал сегодня на заседании о планах в рамках председательства в ШОС.

По его словам, ШОС успешно развивается и укрепляет позиции. «Россия принимает председательство в организации. Мы исходим из того, что главным приоритетом остаются борьба с экстремизмом и терроризмом, пресечение наркотрафика. Россия выступает за пресечение пропаганды этого. Особого внимания требует ситуация в Афганистане. Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что первоочередной задачей также является ликвидация очагов напряженности в Сирии.