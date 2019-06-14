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Власть

Саммит ШОС. Сооронбай Жээнбеков встретился с президентами четырех государств

Фото пресс-службы президента. Встреча Сооронбая Жээнбекова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым

Сооронбай Жээнбеков встретился с президентами Узбекистана, Казахстана, Афганистана и Пакистана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Накануне вечером Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, меры по наращиванию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и приграничного сотрудничества.

пресс-службы президента. Встреча Сооронбая Жээнбекова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Фото пресс-службы президента. Встреча Сооронбая Жээнбекова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Кроме того, прошла встреча и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе и в рамках ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах и пригласил его посетить Кыргызстан с официальным визитом.

Президент Казахстана отметил, что рад совершить первый зарубежный визит в качестве новоизбранного главы государства в Кыргызстан.

пресс-службы президента. Встреча Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом
Фото пресс-службы президента. Встреча Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом

Состоялась встреча и с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Главы государств отметили важность активизации отношений между Кыргызстаном и Пакистаном в различных сферах, а также наметили приоритетные направления взаимодействия стран на перспективу.

пресс-службы президента. Встреча Сооронбая Жээнбекова с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани
Фото пресс-службы президента. Встреча Сооронбая Жээнбекова с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани

На встрече с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани стороны обсудили меры по углублению взаимодействия между Кыргызстаном и Афганистаном, актуальные темы совместной повестки, в том числе и сотрудничество в энергосекторе в рамках проекта CASA-1000.
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