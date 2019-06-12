Ряд документов подписали президенты Кыргызстана и Монголии

По итогам встречи президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Монголии Халтмаагийна Баттулги, прошедшей в рамках его официального визита, подписан ряд документов. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.
Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. «Мы прорабатываем вопрос открытия дипломатического представительства в Монголии. В ближайших планах открыть Почетное консульство в Улан-Баторе», — сказал он.
В целях активизации торгово-экономического сотрудничества Сооронбай Жээнбеков предложил провести бизнес-форум в рамках кыргызско-монгольской межправительственной комиссии.
«Наши страны имеют культурное сходство, общность кочевой истории. Кроме того, Кыргызстан и Монголия входят в ареал обитания снежного барса. Важно продолжить работу по сохранению снежных барсов и их хрупкой среды обитания», — сказал глава государства.
«Насколько я знаю, в Баян-Улгийском аймаке проживают этнические кыргызы. Мы заинтересованы в привлечении представителей научных кругов, чтобы провести исследование в этой области. Уверен, что с дальнейшим изучением этого вопроса, мы найдем больше точек соприкосновения, а также иные сведения, объединяющие нашу историю», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Подписаны:
- Соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Монголии о сотрудничестве в борьбе с терроризмом;
- Соглашение между правительством Монголии и правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в военной области;
- Протокол о сотрудничестве между Секретариатом Совета безопасности Кыргызской Республики и Секретариатом национальной безопасности Монголии;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Кыргызской Республики и Министерством образования, культуры, спорта и науки Монголии;
- Меморандум между Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и Министерством культуры, туризма и спорта Монголии о сотрудничестве в области туризма;
- Соглашение о сотрудничестве в области охраны прав на интеллектуальную собственность и традиционные знания между Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики и Ведомством по интеллектуальной собственности Монголии;
- Меморандум о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Иссык-Кульской областью КР и Увс аймаком Монголии;
- Меморандум о сотрудничестве между Государственной регистрационной службой при правительстве Кыргызской Республики и Главным архивным управлением Монголии;
- Меморандум о взаимопонимании между Национальной академией наук Кыргызской Республики и Академией наук Монголии.