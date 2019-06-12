Ряд документов подписали президенты Кыргызстана и Монголии

По итогам встречи президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Монголии Халтмаагийна Баттулги, прошедшей в рамках его официального визита, подписан ряд документов. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. «Мы прорабатываем вопрос открытия дипломатического представительства в Монголии. В ближайших планах открыть Почетное консульство в Улан-Баторе», — сказал он.

В целях активизации торгово-экономического сотрудничества Сооронбай Жээнбеков предложил провести бизнес-форум в рамках кыргызско-монгольской межправительственной комиссии.

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Президент выразил заинтересованность в изучении монгольского опыта в горнорудной промышленности, обмене мнениями по эффективному управлению и использованию природных ресурсов и цифровизации деятельности государственных органов, в совместной работе в сфере истории и археологии.

«Наши страны имеют культурное сходство, общность кочевой истории. Кроме того, Кыргызстан и Монголия входят в ареал обитания снежного барса. Важно продолжить работу по сохранению снежных барсов и их хрупкой среды обитания», — сказал глава государства.

«Насколько я знаю, в Баян-Улгийском аймаке проживают этнические кыргызы. Мы заинтересованы в привлечении представителей научных кругов, чтобы провести исследование в этой области. Уверен, что с дальнейшим изучением этого вопроса, мы найдем больше точек соприкосновения, а также иные сведения, объединяющие нашу историю», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

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