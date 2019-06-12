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Власть

Дастанбек Джумабеков вспомнил об угрозах Алмазбека Атамбаева

«Алмазбек Шаршенович сказал, что при желании соберет 10 тысяч человек и выгонит нас всех из «Белого дома». Сказал, что у него хватит сил», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

Он рассказал о своей последней встрече с Алмазбеком Атамбаевым, которая состоялась в марте 2018 года.

«Когда начались эти политические игры, я встретился с Алмазбеком Шаршеновичем. Я сказал, что кресло спикера для меня не важно, для меня важны справедливость и народ. Важна политика, которая работает на народ. Тогда Алмазбек Шаршенович заявил, что может вывести 10 тысяч человек и выгнать нас всех из «Белого дома». Я ответил, что не могу с ним согласиться. Сказал, что он действует против народа и государства. Здесь я прекращаю свои отношения с вами, сказал я Атамбаеву», — поделился воспоминаниями торага ЖК.
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