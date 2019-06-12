В Жогорку Кенеше требуют дать оценку действиям Алмазбека Атамбаева

Сразу несколько депутатов Жогорку Кенеша сегодня на заседании раскритиковали выступление экс-президента страны на митинге против коррупции и потребовали дать оценку действиям Алмазбека Атамбаева.

Канат Исаев обвинил бывшего лидера СДПК во лжи и узурпации власти, а также причастности к освобождению вора в законе Азиза Батукаева.

«Если Генпрокуратура, ГСБЭП, МВД не могут, то Жогорку Кенеш должен взять инициативу в свои руки и дать соответствующую оценку», — заключил Канат Исаев.

Депутат Талант Мамытов напомнил, что ЖК недавно принял закон о гарантиях президента.

«Этим законом, начиная с Атамбаева, убрали неприкосновенность. Я думал, Жээнбеков не подпишет этот закон. С сегодняшнего дня экс-президент и депутаты одинаковы. Если мы совершим тяжкое преступление, то все будем привлечены к ответственности. Нам нужно объединиться и дать оценку делам Атамбаева, упорядочить и передать соответствующим органам. Если мы не сможем этого сделать, то, как сказал Атамбаев, мы будем парламентом, который не может сдержать сопли. Если сделаем, то посмотрим, кто из нас «чимкирик», — заключил Талант Мамытов.