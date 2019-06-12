В Кыргызстане появился еще один чиновник, который не может сам держать зонт

Пользователи социальной сети Facebook раскритиковали только что назначенного главу Национального энергохолдинга Айтмамата Назарова за то, что он сам не может держать зонт.

«Перед вами новый глава Энергохолдинга Айтмамат Назаров. Несмотря на то что ему всего 47 лет, у него синдром ЗЧ — зажравшегося чиновника. Он считает, что его должность позволяет ему иметь прислугу, которая держит над ним зонт, возможно, зашнуровывает ботинки и чистит зубы, подтирает зад. Мало ли у баев причуд», — написали пользователи соцсети.

Фото сделали в Караколе, где открылись соревнования «Лучшая бригада распределительных сетей — 2019».

«Мероприятие проводится в целях практического обучения оперативно-ремонтного персонала безопасным методам работы, повышения квалификации персонала, качества работ и безопасности при обслуживании распределительных сетей. Назарову лучше было бы не тратить средства на командировку и не посещать мероприятие, ведь он ходячий пример непрофессионализма. До назначения главным энергетиком страны ни дня не работал в этой сфере и не имеет специального профильного образования», — добавили пользователи.

При этом руководители ОАО «Национальная электрическая сеть КР» и Бишкектеплосети стоят под дождем без зонтов.

В Энергохолдинге 24.kg предоставили видео, где Айтмамат Назаров взял в руки зонт, но у него его забрали. Этот момент и попал на фото.

Напомним, в 2016 году общественный резонанс вызвала фотография прокурора Бишкека Нурлана Сулайманкулова, над которым также держал зонт помощник. Позже его освободили от занимаемой должности.

Айтмамат Назаров возглавил Энергохолдинг 23 мая.