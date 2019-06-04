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Власть

Премьер поручил принять меры по пресечению контрабанды товаров

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил принять исчерпывающие меры по пресечению ввоза контрабанды. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

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«Из-за ввоза контрабандной продукции и товаров наши законопослушные предприниматели терпят убытки, наблюдаются недопоступления в республиканский бюджет значительных денежных средств. Вместе с тем определенные госорганы, ответственные за этот участок работы, откровенно спят, не принимая достаточных мер по пресечению фактов ввоза контрабанды в республику», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что необходимо признать, что в вопросе борьбы с контрабандой есть коррупционная составляющая и халатное отношение к исполнению своих прямых должностных обязанностей. Удручает главу кабмина и тот факт, что в этом замешаны люди, носящие погоны.

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«Чтобы поставить точку в вопросе ввоза контрабандных грузов, мы ужесточим контроль и усилим соответствующие меры до внедрения автоматизированной системы, которая позволит обеспечить учет и фиксацию грузов, транспорта на границе», — высказался премьер-министр.

При этом он отметил, что вице-премьер-министр Жениш Разаков и руководители соответствующих государственных органов будут нести персональную ответственность за урегулирование ситуации в этом вопросе.

«Если в кратчайшие сроки не будет урегулирована ситуация по ввозу контрабандной продукции в страну, в отношении ответственных лиц, в том числе курирующего вице-премьер-министра, будут приняты меры дисциплинарного характера, вплоть до рассмотрения их соответствия занимаемым должностям. Есть информация, что контрабандные грузы идут и через железнодорожные пути, поэтому руководство «Кыргыз темир жолу» также несет персональную ответственность, если эти факты подтвердятся», — предупредил Мухаммедкалый Абылгазиев.
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