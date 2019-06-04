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Власть

Постоянного представителя Кыргызстана при ООН утвердили депутаты

Члены комитета по международным делам, обороне и безопасности утвердили Постоянного представителя Кыргызстана при ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по совместительству с резиденцией в Брюсселе (Бельгия).

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Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Муктара Джумалиева. Он является постпредом КР при Европейском союзе, Чрезвычайным и Полномочным Послом во Франции и Нидерландах.

Муктар Джумалиев уже был постпредом КР при ООН и других международных организациях в Женеве с 2004 по 2010 год. Он совмещал эту должность с посольской в Швейцарии, Италии и Лихтенштейне.

С 15 июля 2010-го — первый заместитель руководителя аппарата президента. С ноября 2010 года по 31 декабря 2014-го — посол КР в США, с 9 апреля 2011 года представлял Кыргызстан в Канаде, также до конца 2014-го. С 6 марта 2019 года стал послом КР в Бельгии.
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