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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша просят Мухаммедкалыя Абылгазиева покинуть пост премьера

Депутаты Жогорку Кенеша Исхак Масалиев и Максат Сабиров считают, что Мухаммедкалый Абылгазиев не имеет морального права оставаться на посту главы правительства после череды скандалов.

«Имеете ли вы моральное право работать, когда муссируется информация о вашем свояке и родственниках?» — спросил Максат Сабиров.

Мухаммедкалый Абылгазиев не дал четкого ответа.

Исхак Масалиев отметил, что премьер-министр должен был написать заявление об уходе после скандала вокруг компании «КТ Мобайл».

«Может, ваша очередь настала? Вы должны были уйти раньше, но не сделали этого», — добавил депутат.

Глава правительства пояснил, что по «КТ Мобайл» работает депутатская комиссия.

«О чем говорят, может оказаться фейком. Если будет моя вина, я сделаю выводы. Или вы дадите справедливую оценку мне», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
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