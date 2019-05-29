Депутаты Жогорку Кенеша просят Мухаммедкалыя Абылгазиева покинуть пост премьера

Депутаты Жогорку Кенеша Исхак Масалиев и Максат Сабиров считают, что Мухаммедкалый Абылгазиев не имеет морального права оставаться на посту главы правительства после череды скандалов.
«Имеете ли вы моральное право работать, когда муссируется информация о вашем свояке и родственниках?» — спросил Максат Сабиров.
Мухаммедкалый Абылгазиев не дал четкого ответа.
Исхак Масалиев отметил, что премьер-министр должен был написать заявление об уходе после скандала вокруг компании «КТ Мобайл».
«Может, ваша очередь настала? Вы должны были уйти раньше, но не сделали этого», — добавил депутат.
Глава правительства пояснил, что по «КТ Мобайл» работает депутатская комиссия.
«О чем говорят, может оказаться фейком. Если будет моя вина, я сделаю выводы. Или вы дадите справедливую оценку мне», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.