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Власть

Премьер-министр до сих пор не нашел времени изучить решение Совбеза по экологии

Депутаты Жогорку Кенеша вновь поднимают вопрос, почему не уволен директор Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

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Улугбек Ормонов отметил, что с таким количеством выговоров чиновник должен уйти.

«Совет безопасности дает рекомендации уволить его. Он отправляет вместо себя в Женеву водителя, а вы гладите его по головке. У него есть неприкосновенность?» — спросил депутат.

Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что письмо Совбеза находится на рассмотрении. Он обещал принять меры в отношении всех руководителей госагентств, которые не показали результатов.

Следует отметить, что решение по Абдыкалыку Рустамову премьер-министр не может принять с апреля. Рекомендации Совбеза озвучены 19 апреля. На одном из заседаний Жогорку Кенеша Мухаммедкалый Абылгазиев признался, что у него не было времени заниматься этим вопросом.
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