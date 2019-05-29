Премьер-министр до сих пор не нашел времени изучить решение Совбеза по экологии

Депутаты Жогорку Кенеша вновь поднимают вопрос, почему не уволен директор Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.
Улугбек Ормонов отметил, что с таким количеством выговоров чиновник должен уйти.
«Совет безопасности дает рекомендации уволить его. Он отправляет вместо себя в Женеву водителя, а вы гладите его по головке. У него есть неприкосновенность?» — спросил депутат.
Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что письмо Совбеза находится на рассмотрении. Он обещал принять меры в отношении всех руководителей госагентств, которые не показали результатов.
Следует отметить, что решение по Абдыкалыку Рустамову премьер-министр не может принять с апреля. Рекомендации Совбеза озвучены 19 апреля. На одном из заседаний Жогорку Кенеша Мухаммедкалый Абылгазиев признался, что у него не было времени заниматься этим вопросом.