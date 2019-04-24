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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (88)

У премьер-министра не было времени изучить решение Совбеза по экологии

У премьер-министра не было времени изучить решение Совета безопасности по экологии. В этом Мухаммедкалый Абылгазиев признался на заседании Жогорку Кенеша.

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Вице-спикер Аида Касымалиева отметила, Совет безопасности рекомендовал уволить Абдыкалыка Рустамова.

Премьер-министр отметил, что в отношении руководства Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства приведено много фактов. «Мы изучаем их, проведем расследование. Завтра время будет и я рассмотрю решение Совета безопасности», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Аида Касымалиева отметила, что времени было достаточно. «Рустамов дает комментарии на решение Совета безопасности. Он в своем уме? Его нужно хотя бы временно отстранить от занимаемой должности, а он пришел на отчет правительства. По урану он дает непонятные комментарии», — возмутилась депутат.
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