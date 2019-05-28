Депутатам объяснили, чем займется управление парков. Будет зарабатывать деньги

Чем будет заниматься управление парков, поинтересовался на очередной сессии БГК депутат Таалайбек Сагынов.
Мэр города Азиз Суракматов назвал ошибочным решение о ликвидации управления.
«Часть имущества перешла Бишкекзеленхозу, часть — управлению муниципальным имуществом. Начали выделяться земельные участки внутри парков, что недопустимо», — сказал он.
Азиз Суракматов добавил, что сегодня в муниципалитете нет органа, который бы занимался менеджментом парковых зон.
«Наши парки приходят в упадок. Чтобы навести в них порядок, необходимо было создание управления. Оно займется менеджментом, повышением доходности парков, эти средства должны направляться на их развитие», — сказал он.
Напомним, вчера стало известно, что курировать парки Бишкека будет гражданская активистка Калича Умуралиева.