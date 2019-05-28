Депутатам объяснили, чем займется управление парков. Будет зарабатывать деньги

Чем будет заниматься управление парков, поинтересовался на очередной сессии БГК депутат Таалайбек Сагынов.

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«Прошла информация о назначении руководителя управления. Зачем оно нам надо? Была уже когда-то такая структура, упразднили, все передали Бишкекзеленхозу. А теперь снова создаем», — сообщил он.

Мэр города Азиз Суракматов назвал ошибочным решение о ликвидации управления.

«Часть имущества перешла Бишкекзеленхозу, часть — управлению муниципальным имуществом. Начали выделяться земельные участки внутри парков, что недопустимо», — сказал он.

Азиз Суракматов добавил, что сегодня в муниципалитете нет органа, который бы занимался менеджментом парковых зон.

«Наши парки приходят в упадок. Чтобы навести в них порядок, необходимо было создание управления. Оно займется менеджментом, повышением доходности парков, эти средства должны направляться на их развитие», — сказал он.

Напомним, вчера стало известно, что курировать парки Бишкека будет гражданская активистка Калича Умуралиева.