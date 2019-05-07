В Бишкеке начали строить новый санитарный полигон

В Бишкеке началась активная фаза строительства нового санитарного полигона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На первом этапе пройдут земляные работы, затем подготовят углубление для изготовления мембраны, препятствующей поступлению инфильтратов в грунтовые воды. Весь грунт, полученный на новом полигоне, отправят на рекультивацию старой свалки.

Читайте по теме Мусорный полигон Бишкека. Радужные планы и печальная реальность

В 2013 году правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке».

Проект начал буксовать с самого начала. В январе 2019-го стало известно, что Бишкекская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновников столичной мэрии по факту нерационального использования средств доноров на реконструкцию Бишкекского санитарного полигона.

Бишкеку выделили 22 миллиона евро на реконструкцию. Половина – кредит.