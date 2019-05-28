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Власть

Президент Сооронбай Жээнбеков примет участие в саммите Высшего совета ЕАЭС

Президент Сооронбай Жээнбеков примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в столице Казахстана Нур-Султане 29 мая. 

Отмечается, что саммит приурочен к пятилетию подписания договора о создании ЕАЭС. Ожидается, что стороны обсудят вопрос об избрании экс-президента Нурсултана Назарбаева почетным главой союза. Напомним, идея создания интеграционного объединения принадлежит именно бывшему главе Казахстана. 

Саммит продлится один день. На его полях планируются и двусторонние встречи. 
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