Президент Сооронбай Жээнбеков примет участие в саммите Высшего совета ЕАЭС

Президент Сооронбай Жээнбеков примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в столице Казахстана Нур-Султане 29 мая.

Отмечается, что саммит приурочен к пятилетию подписания договора о создании ЕАЭС. Ожидается, что стороны обсудят вопрос об избрании экс-президента Нурсултана Назарбаева почетным главой союза. Напомним, идея создания интеграционного объединения принадлежит именно бывшему главе Казахстана.

Саммит продлится один день. На его полях планируются и двусторонние встречи.