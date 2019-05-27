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Власть

Сооронбай Жээнбеков принял отставки министров сельского хозяйства и экономики

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указы об освобождении от должностей министров сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбека Мурашева и экономики Олега Панкратова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Чиновники подали в отставку на прошлой неделе.

Нурбеку Мурашеву вручили «Черную калошу» как самому неэффективному чиновнику бизнесмены. Министр сельского хозяйства считает, что ее ему дали незаслуженно.

Олег Панкратов отметил, что в его адрес в последнее время поступает много критики, поэтому он решил написать заявление.
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