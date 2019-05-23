Депутат требует запретить использовать в Кыргызстане слово «гендер»

Депутат парламента Торобай Зулпукаров потребовал запретить использовать в Кыргызстане слово «гендер». С таким предложением он выступил при обсуждении поправок в избирательное законодательство, касающихся установления гендерного равенства в сельских кенешах.

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По словам Торобая Зулпукарова, под термином «гендер» подразумеваются не просто различия полов, речь идет о транссексуалах, гомосексуалах, агендерах, бигендерах. «Этот термин навязывается Кыргызстану. Давайте будем далеки от этого грязного навязывания. Нам лучше применять термины «мужчины» и «женщины»», — высказался Торобай Зулпукаров.

Женщины-депутаты выступили против. Вице-спикер Аида Касымалиева отметила, что это общепринятое определение обозначает пол.

У заместителя торага вызвал непонимание другой вопрос: почему мужчины-депутаты не желают, чтобы в местные кенеши приходили женщины, и, видимо, поэтому, как отметила Аида Касымалиева, не хотят принимать норму об обязательной 30-процентной резервации мандатов по гендерной квоте.

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«Выскажитесь уже конкретно, почему вы против? Мне звонят женщины из айыл окмоту и просят принять этот закон, чтобы в местных советах было хотя бы 10 процентов женщин. Сейчас их почти нет», — сказала Аида Касымалиева.

Депутат Айнуру Алтыбаева также отметила, что принятие нормы о фиксированной гендерной квоте на мандаты позволит женщинам в селах реализовать свое конституционное право избираться и быть избранными. «В местных кенешах женщин практически нет. Но я знаю, что вы гендерночувствительные депутаты и примите этот закон», — подчеркнула она.

В защиту женщин выступил Дастан Бекешев. «Предложенную норму можно поддержать, потому что если женщины растут и развиваются, то и государство развивается. Женщины могут быть в политике. Вот у нас Роза Отунбаева была президентом. Тогда даже ОПГшников стало меньше», — добавил нардеп.

Отметим, парламент сегодня в первом чтении принял поправки в выборное законодательство.