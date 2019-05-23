Проверить аттракционы, пока не случилась трагедия, просит депутат

Депутат парламента Кыргызстана Марат Аманкулов просит проверить аттракционы в парках Бишкека. Вопрос он поднял сегодня на пленарном заседании.

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По его словам, в трех парках столицы действует более 80 аттракционов.

«Они пользуются популярностью, но есть проблема, аттракцион — это сложное технологическое оборудование. Закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов и технический регламент ЕАЭС о безопасности аттракционов, регламентирующий порядок их безопасности, действуют на территории Кыргызстана с 2016 года. А закон о нормативно-правовых актах устанавливает, что их действие не распространяется на отношения, возникшие до его введения», — сказал Марат Аманкулов.

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Он добавил, что более 80 процентов аттракционов в Бишкеке введены в эксплуатацию 30 лет назад.

«Получается, они функционируют, но проверить их невозможно из-за несовершенства нормативных документов. Кроме того, нет специализированной организации, имеющей лицензию на проведение таких инспекций», — отметил Марат Аманкулов.

Парламентарий подчеркнул, что говорит не о закрытии аттракционов, а о создании условий для проверок.