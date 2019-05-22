13:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Министерстве образования не рассказывают выпускникам, куда лучше поступать

Министерство образования не дает рекомендации и советы, куда лучше поступать. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, многие выбирают любые искусственно созданные факультеты. Все хотят учиться и быть управленцами. Например, все хотят иметь банковское образование. Но в стране всего 25 банков.

«Все хотят отучиться по специальности «международные отношения», но у нас всего 23 посольства. Вы же должны это все подсказывать. Есть непонятные факультеты. У нас очень много стало юристов и экономистов, а на самом деле экономика плохая, законы плохие. Министерство образования должно обратить внимание на это. Борьбу с искусственно созданными институтами надо начать. Учителям и детям нужно подсказывать», — предложил Дастан Бекешев.

Он раскритиковал ведомство и за то, что Минобразования выделяет грантовые учебные места в основном на педагогику.

«Но у нас учителей много уже. Иногда к нам обращаются с просьбой устроить в школу или детский сад. Дайте айтишникам гранты. Давайте попробуем там», — заключил депутат.
Ссылка:
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Правоохранительные органы сводят работу правительства Кыргызстана к нулю
Депутат и вице-премьер поспорили, на какие средства живут чиновники Кыргызстана
Правоохранителям посоветовали не тендеры проверять, а с контрабандой бороться
Депутат о кураторах Таможенной службы Кыргызстана: Даже за рубежом уже говорят
Милиция — это тормоз. Депутат Дастан Бекешев критикует МВД
Депутат предлагает включать в тендерные комиссии силовиков — это умнейшие люди
Дастан Бекешев: У нас правоохранительные органы рьяно сомневаются в тендерах
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев
Депутаты Жогорку Кенеша поспорили о том, кто кого будет учить законы принимать
Не прошло и недели. Правительство вносит поправки в Кодекс о нарушениях
Популярные новости
Обманули. Дочь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева учится в&nbsp;США Обманули. Дочь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева учится в США
Скандал с&nbsp;Иманкадыром Рысалиевым. В&nbsp;Бишкеке созвали &laquo;Открытое правительство&raquo; Скандал с Иманкадыром Рысалиевым. В Бишкеке созвали «Открытое правительство»
В&nbsp;правительстве рассказали, где и&nbsp;кем работают родственники премьер-министра В правительстве рассказали, где и кем работают родственники премьер-министра
Матерщинник, фигурант уголовного дела, сисадмин. Странные назначения Абылгазиева Матерщинник, фигурант уголовного дела, сисадмин. Странные назначения Абылгазиева
Бизнес
Подберите идеальный подарок своим близким в&nbsp;MegaStore Подберите идеальный подарок своим близким в MegaStore
IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в&nbsp;тендере IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в тендере
Открывается новое авиасообщение по&nbsp;маршруту Бишкек&nbsp;&mdash; Шарджа Открывается новое авиасообщение по маршруту Бишкек — Шарджа
АКЦИЯ на&nbsp;смартфон Honor 8X&nbsp;в O!Store АКЦИЯ на смартфон Honor 8X в O!Store