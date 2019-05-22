В Министерстве образования не рассказывают выпускникам, куда лучше поступать

Министерство образования не дает рекомендации и советы, куда лучше поступать. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, многие выбирают любые искусственно созданные факультеты. Все хотят учиться и быть управленцами. Например, все хотят иметь банковское образование. Но в стране всего 25 банков.

«Все хотят отучиться по специальности «международные отношения», но у нас всего 23 посольства. Вы же должны это все подсказывать. Есть непонятные факультеты. У нас очень много стало юристов и экономистов, а на самом деле экономика плохая, законы плохие. Министерство образования должно обратить внимание на это. Борьбу с искусственно созданными институтами надо начать. Учителям и детям нужно подсказывать», — предложил Дастан Бекешев.

Он раскритиковал ведомство и за то, что Минобразования выделяет грантовые учебные места в основном на педагогику.

«Но у нас учителей много уже. Иногда к нам обращаются с просьбой устроить в школу или детский сад. Дайте айтишникам гранты. Давайте попробуем там», — заключил депутат.