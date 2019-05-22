Ирина Карамушкина обиделась, что ее не поздравили с юбилеем

Депутат Ирина Карамушкина высказала недовольство, что в Жогорку Кенеше не поздравили ее с юбилеем. Об этом она заявила сегодня на заседании.

Сегодня после утверждения повестки дня спикер ЖК Дастанбек Джумабеков поздравил с юбилеем парламентария Каныбека Иманалиева. По этому поводу решила высказаться Ирина Карамушкина.

«Мне обидно. Когда у меня был юбилей, 55 лет, меня так не поздравляли. Вы, Дастанбек Джумабекович, прислали мне книги на кыргызском языке. Книги хорошие, я их школе передала. Но на заседании меня никто не поздравлял. Это пренебрежение или потому что Карамушкина такая неудобная?» — возмутилась нардеп.

Дастанбек Джумабеков пообещал разобраться, почему так произошло.