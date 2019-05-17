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Власть

Кыргызстан и Узбекистан проведут полевые исследования госграницы

Достигнута договоренность о проведении совместных полевых обследований отдельных участков государственной границы Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, в Бишкеке состоялись переговоры делегаций Кыргызстана и Узбекистана по делимитации государственной границы. Обсуждены предложения по описанию оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы.

«Ожидается, что следующая встреча рабочих групп пройдет в Узбекистане», — говорится в сообщении.

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном 1 тысяча 378 километров, 85 процентов из которых согласовали.
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