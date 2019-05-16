18:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Бишкеке хотят полностью запретить содержание крупного рогатого скота

В Бишкекском городском кенеше предлагают запретить содержать крупный рогатый скот в границах столицы. Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и инвестициям заявил депутат Жумабек Салымбеков.

На рассмотрение комиссии представили новый порядок содержания домашних животных в Бишкеке. По словам вице-мэра Татьяны Кузнецовой, действующее положение утвердили еще в 2002 году.

«За 17 лет приняли ряд новых законов, положения которых не отображены в положении. Поэтому возникла необходимость разработки и принятия нового», — отметила она.

По данным вице-мэра, в положении указано, в каком районе нельзя содержать крупный рогатый скот, — квадрат, ограниченный проспектом Жибек Жолу, улицами Ибраимова, Боконбаева и бульваром Молодой Гвардии.

«Но город растет, центр давно вышел за обозначенные границы. Поэтому мы предлагаем расширить границы — Южный БЧК, улицы Масалиева, Курманджан Датки, Фучика», — сообщила Татьяна Кузнецова.

Жумабек Салымбеков предложил установить границы запрета в рамках города. «А то сейчас ограничим, через пять лет снова придется отодвигать», — пояснил он.

Татьяна Кузнецова с предложением согласилась, заметив, что границы предложила рабочая группа, занятая разработкой положения.
Ссылка:
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
В правила содержания животных внесут изменения. Мэрия ждет мнения горожан
Мэрия Бишкека напомнила, что нельзя делать с домашними питомцами в столице
Енот, варан и страус... Зачем люди заводят домашних питомцев?
Новый вице-премьер-министр отчитал главу ветеринарной инспекции
Госветинспекция получила первую партию ушных бирок для крупного рогатого скота
Популярные новости
Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в&nbsp;КР покинул ифтар ДУМК со&nbsp;скандалом Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в КР покинул ифтар ДУМК со скандалом
Шамиль Атаханов о&nbsp;том, как его вычеркнули из&nbsp;круга Атамбаева, и&nbsp;деле Батукаева Шамиль Атаханов о том, как его вычеркнули из круга Атамбаева, и деле Батукаева
Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов Отставка Кадыркулова. Кто возглавит ГКНБ: шестерка вероятных претендентов
Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова Президент Кыргызстана принял отставку главы ГКНБ Идриса Кадыркулова
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов