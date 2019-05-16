В Бишкеке хотят полностью запретить содержание крупного рогатого скота

В Бишкекском городском кенеше предлагают запретить содержать крупный рогатый скот в границах столицы. Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и инвестициям заявил депутат Жумабек Салымбеков.

На рассмотрение комиссии представили новый порядок содержания домашних животных в Бишкеке. По словам вице-мэра Татьяны Кузнецовой, действующее положение утвердили еще в 2002 году.

«За 17 лет приняли ряд новых законов, положения которых не отображены в положении. Поэтому возникла необходимость разработки и принятия нового», — отметила она.

По данным вице-мэра, в положении указано, в каком районе нельзя содержать крупный рогатый скот, — квадрат, ограниченный проспектом Жибек Жолу, улицами Ибраимова, Боконбаева и бульваром Молодой Гвардии.

«Но город растет, центр давно вышел за обозначенные границы. Поэтому мы предлагаем расширить границы — Южный БЧК, улицы Масалиева, Курманджан Датки, Фучика», — сообщила Татьяна Кузнецова.

Жумабек Салымбеков предложил установить границы запрета в рамках города. «А то сейчас ограничим, через пять лет снова придется отодвигать», — пояснил он.

Татьяна Кузнецова с предложением согласилась, заметив, что границы предложила рабочая группа, занятая разработкой положения.