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Власть

Борьба с контрафактом. В аэропорту «Манас» таможенники требуют документы на часы

В международном аэропорту «Манас» требуют документы на наручные часы в целях борьбы с контрафактной продукцией. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева.

«Сотрудники таможни аэропорта стали настолько «профессионалами», что придираются к наручным часам. Они просят снять часы, требуют представить документы, доказать, что это не контрафакт», — пояснила Эльвира Сурабалдиева.

Она добавила, что такое поведение сотрудников таможни отпугивает туристов.

«Пребывает много гостей. Нелицеприятно, если у каждого человека будут требовать документы на аксессуары», — сказала Эльвира Сурабалдиева.
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