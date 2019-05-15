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Власть
Сюжет: Дорога Балыкчи — Корумду (129)

В Жогорку Кенеше интересуются, когда Минтранс достроит дорогу Балыкчи — Корумду

Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков поинтересовался, когда Министерство транспорта завершит ремонт дороги Балыкчи — Корумду. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

«От Балыкчи до Тору-Айгыра участок когда закончите?» — спросил он у заместителя министра транспорта Бакыта Бердалиева.

Чиновник ответил, что осталось сделать 18 километров. На это потребуется около 1 миллиарда сомов. «Ремонт идет за счет республиканского бюджета. Правительство обещает выделить. В этом году сделаем 7 километров в Балыкчи», — отметил он.

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Бакыт Бердалиев отметил, что все зависит от выделения средств. «Строительство дороги мы должны были завершить еще в 2017 году», — отметил он.

Дорогу начали строить в 2016-м по инициативе премьер-министра Темира Сариева. Отличительной особенностью должно было стать полное финансирование проекта из бюджета. Вокруг выбора подрядчика разгорелся скандал, из-за которого лишились постов министр транспорта и дорог Замирбек Айдаров и сам глава кабмина Темир Сариев.
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