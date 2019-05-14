17:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Для кыргызстанцев снизили стоимость трудовых виз в Турцию

Кыргызстан и Турция договорились о взаимном снижении стоимости оформления трудовых виз. Об этом сообщил департамент консульской службы МИД КР.

По его данным, стороны договорились о взаимном снижении стоимости трудовых виз с $283 для кыргызстанцев и $280 для граждан Турции до $30.

«Паритетное снижение стоимости оформления трудовых виз создаст благоприятные условия для трудоустройства граждан Кыргызстана в Турции, что особенно важно в разгар туристического сезона», — отметили в ДКС.

Сниженные ставки сборов за оформление трудовых виз начнут действовать с 15 мая 2019 года.

Кроме того, подписан дополнительный протокол к межправительственному соглашению о взаимных поездках граждан от 26 апреля 2011 года.

Документ предусматривает освобождение от оплаты за оформление вида на жительство для граждан Кыргызстана, которые прибывают в Турцию для получения медицинских услуг и находятся в стране более трех месяцев, и сопровождающих их лиц.

Граждане обоих государств, прибывающие по линии госорганов по делам религии и образования, освобождаются от необходимости получения разрешений на трудовую деятельность.
Ссылка:
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
Гражданин Китая пытался попасть в Кыргызстан без визы
Кыргызстанка в Турции попала в тюрьму. Родители не могут с ней связаться
Безвизовый режим. В Кыргызстане боятся, что им воспользуются беженцы из Сирии
Неразбериха в службах. В Бишкеке иностранцев сняли с рейса по вине чиновников
С 8 ноября между Кыргызстаном и Сербией начинает действовать безвизовый режим
МИД объяснил, почему сорок шесть кыргызстанцев остались в Турции без денег
Сорок шесть граждан Кыргызстана остались в Турции без денег и работы
Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Сербии
Кыргызстанцы получили возможность оформлять электронные визы в Индию
Кыргызстанцы, работающие в Турции, будут получать пенсию
Популярные новости
Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в&nbsp;КР покинул ифтар ДУМК со&nbsp;скандалом Либо Турция, либо ФЕТО. Посол Турции в КР покинул ифтар ДУМК со скандалом
Владимир Путин упал после хоккейного матча в&nbsp;Сочи Владимир Путин упал после хоккейного матча в Сочи
Шамиль Атаханов о&nbsp;том, как его вычеркнули из&nbsp;круга Атамбаева, и&nbsp;деле Батукаева Шамиль Атаханов о том, как его вычеркнули из круга Атамбаева, и деле Батукаева
Мэрия Чолпон-Аты намерена судиться с&nbsp;управлением делами президента Мэрия Чолпон-Аты намерена судиться с управлением делами президента
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; создает условия для комфортного пребывания ЛОВЗ в&nbsp;аэропортах ОАО «МАМ» создает условия для комфортного пребывания ЛОВЗ в аэропортах
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручила призы победителям акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; Сеть АЗС «Газпромнефть» вручила призы победителям акции «Сапарыбыз бир 3 года»
Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий c&nbsp;LG&nbsp;Electronics Путешествие на родину передовых технологий c LG Electronics
Как построить бизнес на&nbsp;уборке? Как построить бизнес на уборке?