Для кыргызстанцев снизили стоимость трудовых виз в Турцию

Кыргызстан и Турция договорились о взаимном снижении стоимости оформления трудовых виз. Об этом сообщил департамент консульской службы МИД КР.

По его данным, стороны договорились о взаимном снижении стоимости трудовых виз с $283 для кыргызстанцев и $280 для граждан Турции до $30.

«Паритетное снижение стоимости оформления трудовых виз создаст благоприятные условия для трудоустройства граждан Кыргызстана в Турции, что особенно важно в разгар туристического сезона», — отметили в ДКС.

Сниженные ставки сборов за оформление трудовых виз начнут действовать с 15 мая 2019 года.

Кроме того, подписан дополнительный протокол к межправительственному соглашению о взаимных поездках граждан от 26 апреля 2011 года.

Документ предусматривает освобождение от оплаты за оформление вида на жительство для граждан Кыргызстана, которые прибывают в Турцию для получения медицинских услуг и находятся в стране более трех месяцев, и сопровождающих их лиц.

Граждане обоих государств, прибывающие по линии госорганов по делам религии и образования, освобождаются от необходимости получения разрешений на трудовую деятельность.