МИД пока не рассматривает вопрос оценки заявления посла Турции в Кыргызстане

МИД пока не ставит вопрос оценки заявления посла Турции в Кыргызстане Женгиза Камил Фырата. Об этом 24.kg заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что посол Турции в КР Женгиз Камил Фырат 8 мая покинул ифтар, организованный ДУМК, со скандалом. Он отчитал муфтия за то, что на ифтар пригласили главу сети школ «Сапат» Орхона Инанды.

Женгиз Камил Фырат заявил, что республике придется сделать выбор между членами ФЕТО и Турцией.

Его поступок вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи требуют направить ноту протеста в посольство Турции.

Женгиз Камил Фырат назначен послом Турции в Кыргызстане в 2018 году.