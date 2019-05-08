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Власть

Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы

Фото © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС. Глава России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам стран СНГ, а также народам Грузии и Украины с Днем Победы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Глава российского государства подчеркнул, что «в день этого великого праздника мы с признательностью вспоминаем о беспримерном героизме наших соотечественников, которые отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии».

«Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг — свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов», — отметил Владимир Путин.

Он передал всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла слова глубокой благодарности и пожелал им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.
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