Депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев поднял сегодня на пленарном заседании тему строительства дороги Балыкчи — Корумду. Выяснилось, что в 2015-2016 годах тендер не проводился, трассу прокладывает транснациональная китайская корпорация, однако работники субподрядных организаций уже год не могут получить свои деньги.

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Дастан Бекешев просит пригласить на заседание представителей Минфина и МИД, чтобы решить этот вопрос. Он отметил, что жалуются около 30 человек.

Ранее сообщали, что счета китайской компании арестовали из-за долгов перед субподрядчиками. После переговоров в конце декабря 2018 года выплаты заработной платы должны были возобновиться. Но, по словам Дастана Бекешева, люди опять не получают положенных им денег и забастовки периодически вспыхивают.

Напомним, строительство дороги начали в 2016 году по инициативе премьер-министра Темира Сариева. Отличительной особенностью должно было стать полное финансирование проекта из бюджета. Вокруг выбора подрядчика разгорелся скандал. В итоге лишились постов министр транспорта и дорог Замирбек Айдаров и сам глава кабмина Темир Сариев.

Позже выяснилось, что денег на строительство дороги в бюджете нет. Сотрудники «Лонг Хай» регулярно устраивают забастовки из-за того, что им не платят зарплату.