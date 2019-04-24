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Власть

Новые автобусы не адаптированы для людей с ограниченными возможностями

Новые автобусы не адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев.

Пользователи социальной сети Facebook также раскритиковали новые автобусы. «Сколько раз уже было сказано и, вроде, Конвенцию о защите прав ЛОВЗ ратифицировали, все равно государство делает по своему сценарию. Неужели вы никак не поймете, что даже одна ступенька — это огромная преграда для маломобильного населения. Вы пробовали сами на наших автобусах прокатиться, сидя в коляске? Даже не прокатиться, а просто подняться в автобус», — написали в группе «Черный список — нам не понравилось».

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова знает, что общественный транспорт должен быть адаптирован для инвалидов, но, почему новые автобусы не отвечают требованиям, пояснить не смогла. «Мы над этим будем работать», — сказала она.

Сегодня мэрия Бишкека приняла 60 новых автобусов. Покупку принимал президент Сооронбай Жээнбеков.
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