Новый транспорт для Бишкека. Сооронбай Жээнбеков проехался в китайском автобусе

Сегодня рабочим местом президента с утра стала центральная площадь Ала-Тоо в Бишкеке. Сооронбай Жээнбеков осмотрел новые автобусы, которые приобрела столичная мэрия.
Президенту рассказали, что автобусы оснащены видеокамерами, которые снимают происходящее как на улице, так и внутри салона, а также презентовали систему электронного билетирования. Специально для этого в некоторых автобусах установили валидаторы. Главе государства предложили прокатиться на новом автобусе. Сооронбай Жээнбеков и многочисленные сопровождающие зашли в салон и прокатились на автобусе.
Он напомнил, что 5 апреля подведены итоги конкурса на реализацию проекта «Электронное билетирование».
Ожидается, что система полноценно заработает в сентябре, а установка оборудования начнется уже со следующей недели.
Планируется, что на городских маршрутах новые автобусы появятся в понедельник, в День города. Они должны пройти растаможку и получить номера в ГРС.
Благодаря новым автобусам в городе открыли два новых маршрута — № 48 и 36.
Мэр Азиз Суракматов отметил: для того чтобы полностью покрыть потребность города в общественном транспорте, необходимо 500 автобусов и 300-400 троллейбусов. Сегодня на линии выходит около 115 автобусов, еще 25 ремонтируются.
Мэр добавил, что город ежегодно будет стараться приобретать транспорт.