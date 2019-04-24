Новый транспорт для Бишкека. Сооронбай Жээнбеков проехался в китайском автобусе

Сегодня рабочим местом президента с утра стала центральная площадь Ала-Тоо в Бишкеке. Сооронбай Жээнбеков осмотрел новые автобусы, которые приобрела столичная мэрия.

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Напомним, в Бишкек поступило 60 автобусов. Мэр Азиз Суракматов отметил, что по поручению президента была закуплена техника на газе. Он считает, что такой вид топлива не только экологичен, но и экономичен.

Президенту рассказали, что автобусы оснащены видеокамерами, которые снимают происходящее как на улице, так и внутри салона, а также презентовали систему электронного билетирования. Специально для этого в некоторых автобусах установили валидаторы. Главе государства предложили прокатиться на новом автобусе. Сооронбай Жээнбеков и многочисленные сопровождающие зашли в салон и прокатились на автобусе.

По словам директора Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлана Койчубакова, муниципалитет находится на стадии подписания соглашения, осталось уточнить некоторые вопросы.

Он напомнил, что 5 апреля подведены итоги конкурса на реализацию проекта «Электронное билетирование».

Ожидается, что система полноценно заработает в сентябре, а установка оборудования начнется уже со следующей недели.

В последний раз автопарк предприятия обновлялся 11 лет назад.

Планируется, что на городских маршрутах новые автобусы появятся в понедельник, в День города. Они должны пройти растаможку и получить номера в ГРС.

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Благодаря новым автобусам в городе открыли два новых маршрута — № 48 и 36.

Мэр Азиз Суракматов отметил: для того чтобы полностью покрыть потребность города в общественном транспорте, необходимо 500 автобусов и 300-400 троллейбусов. Сегодня на линии выходит около 115 автобусов, еще 25 ремонтируются.

Мэр добавил, что город ежегодно будет стараться приобретать транспорт.