Депутат Жогорку Кенеша после присяги ни разу не посещал заседания. Он болеет

Фракция «Кыргызстан» Жогорку Кенеша пока не будет лишать мандата депутата Насыра Мусаева, который с момента присяги не посещает заседания парламента. Об этом на пресс-конференции заявил депутат от фракции Канатбек Исаев.

По его словам, Насыр Мусаев в данное время лечится в Алматы.

«Он болеет, подождем, пока поправится. Если будет доказано, что он не может исполнять депутатские полномочия, тогда можно его лишить мандата», — отметил нардеп.

Напомним, Насыр Мусаев стал депутатом Жогорку Кенеша в апреле 2018 года. Он приехал на присягу в инвалидной коляске и с тех пор не посетил ни одно заседание парламента.