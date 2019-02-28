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Власть

Теневая экономика в Кыргызстане составляет 24 процента, заявил премьер

В тени находится 24 процента экономики республики. Об этом сегодня заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на конференции «Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию».

По его словам, ежегодно из-за теневой экономики в государственный бюджет недопоступает 40 миллиардов сомов налогов. 

Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что если вывести из тени хотя бы 20 миллиардов сомов, то нехватку школ, детских садов и обновление дорожной инфраструктуры можно решить за три года.

Напомним, по данным Национального статистического комитета, объем скрытой экономики в стране составил 125,2 миллиарда сомов (23,6 процента к ВВП) в 2017-м.
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