Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека

Мэр Бишкека решил заменить своих замов. Как сообщили 24.kg источники в муниципалитете, градоначальник отправил сразу троих вице-мэров в отставку.

Напомним, что вице-мэры Рыспек Сарпашов и Асель Куламбаева проработали на постах семь месяцев. Еще один зам мэра Максим Ситников — полгода.

Все вышеперечисленные, за исключением Асель Куламбаевой, были ставленниками Азиза Суракматова. Бакыт Дюшембиев по традиции остался в наследство от предшественников.

Стало известно, что первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев свой пост сохранил. Он по-прежнему отвечает за все финансовые вопросы, контролирует исполнение мер политики, мониторинг и оценку исполнения доходной и расходной частей местного бюджета, работу по эффективному использованию бюджетных средств, выполнению доходной и расходной частей местного бюджета.

Сохранил свой пост и Рыспек Сарпашов. Он так и будет главным блюстителем чистоты в городе и осуществлять руководство комплексом жилищно-коммунального хозяйства и системы жизнеобеспечения Бишкека.

Чем занимались?

Избавиться от самого критикуемого вице-мэра удалось только Азизу Суракматову

, пожалуй, самый одиозный из чиновников мэрии. Его бесконечно критиковали гражданские активисты и депутаты БГК. Но это никак не сказывалось на карьере. Почти десять лет он работал в структуре мэрии столицы.Бакыт Дюшембиев ушел, как шутят горожане, в главные водопроводчики столицы. Он теперь возглавляет Бишкекводоканал.

Асель Куламбаева пока без работы. Это назначение было самым странным. На последней для пока еще главы города Албека Ибраимова сессии Бишкекского городского кенеша депутат от партии «Онугуу-Прогресс» Асель Куламбаева вдруг вспылила, что в муниципалитете неправильно, по ее мнению, происходят назначения. Она заявила, что готова предложить себя на пост вице-мэра по социальным вопросам и справится. Предложила — взяли. Но чем занималась новая чиновница, журналисты так и не узнали. За семь месяцев своего пребывания на посту Асель Куламбаева не нашла ни одной минуты, чтобы ответить хотя бы на пару вопросов СМИ.

Максим Ситников на посту вице-мэра отвечал за транспорт. Ему 40 лет. Он сразу нашел контакт с прессой. Или пресса с ним.

Бывший учитель информатики в мэрии отвечал за один из самых проблемных участков — транспортный. Он координировал и вел вопросы всех видов городского транспорта, устройства и обеспечения функционирования средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, светофорные объекты, разметка), лифтового хозяйства, фонда материального и мобилизационного резерва, а также реализации общегородских проектов, программ по курируемым направлениям.

Судя по тому, как обеспечили столичные перекрестки к «Безопасному городу», Максим Ситников со своими функциями справлялся.

Кто куда?

Как стало известно 24.kg, Максиму Ситникову предложен пост акима Октябрьского района Бишкека. Вице-мэром по социальным вопросам станет Татьяна Кузнецова. Она восемь лет работала в том же акимиате Октябрьского района. Татьяне Кузнецовой 21 февраля исполнилось 45 лет. Ранее работала в управлении образования муниципалитета.

Сразу двух управленцев не титульной нации привлек мэр столицы Азиз Суракматов на руководящие должности мэрии. Редкий нынче случай в формировании кадровой политики. Уверены, что широкая общественность поприветствует этот шаг

Вместо Максима Ситникова на посту вице-мэра, отвечающего за транспортные вопросы, назначен Азизбек Алымкулов. 35-летний назначенец переходит на высокий пост с должности начальника управления земельными ресурсами. Кстати, выяснилось, что Азизбек Алымкулов кадровый офицер. До 2018 года он служил в органах национальной безопасности КР.

Вице-мэром, курирующим вопросы строительства, будет 44-летний Уланбек Азыгалиев. У него профильное высшее образование. Он окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», аспирантуру, получив ученое звание доцента по специальности «строительство». До этого назначения Уланбек Азыгалиев руководил управлением капитального строительства муниципалитета Бишкека.

В мэрии Бишкека эти данные пока не комментируют, ссылаясь на занятость.