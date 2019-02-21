17:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Ежегодно в райцентрах Кыргызстана будут ремонтировать по 3 километра дорог

«В каждом районном центре ежегодно будут асфальтировать 3 километра дорог», — заявил сегодня на встрече с жителями Сузакского района Джалал-Абадской области президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Читайте по теме
В регионах Кыргызстана в 2019 году отремонтируют 123 километра дорог
Он отметил, что реализуются проекты для превращения КР в транзитную страну. По словам главы государства, идут работы на альтернативной дороге стратегического значения Тундук — Туштук. Закончили работу на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт. Завершается третья фаза реконструкции дороги Суусамыр — Талас — Тараз. Завершены работы на участках трасс Баткен — Кызыл-Бел, Баткен — Торткуль, части дороги Ош — Исфана — Баткен. Поэтапно завершат ремонт отрезков трасс Кара-Балта — Бишкек и Маданият — Джалал-Абад.

«Уделяется особое внимание внутренним дорогам. Поставлена задача — в каждом районном центре ежегодно асфальтировать не менее 3 километров дорог. В 2018-м в этом направлении работали слабо. В этом году вопрос на особом контроле правительства», — добавил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков рассказал, чего ждет от визита Владимира Путина
Президент проинспектировал строительство дороги Ош — Баткен — Исфана
Сооронбай Жээнбеков возглавил список доверия. Аутсайдеры — его брат и премьер
В регионах Кыргызстана в 2019 году отремонтируют 123 километра дорог
Кыргызстан готовится к визиту Владимира Путина и Си Цзиньпина
Мы не варвары, уверяют чиновники Бишкека, решившие срубить 4 тысячи деревьев
Сооронбай Жээнбеков переговорил с Владимиром Путиным по телефону
На деньги, вырученные от борьбы с коррупцией, построят школы. Обещает президент
Китай отмечает Новый год. Президент КР поздравил Си Цзиньпина с праздником
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о целях визита в Бишкек
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков возглавил список доверия. Аутсайдеры&nbsp;&mdash; его брат и&nbsp;премьер Сооронбай Жээнбеков возглавил список доверия. Аутсайдеры — его брат и премьер
Президент проинспектировал строительство дороги Ош&nbsp;&mdash; Баткен&nbsp;&mdash; Исфана Президент проинспектировал строительство дороги Ош — Баткен — Исфана
Сооронбай Жээнбеков рассказал, чего ждет от&nbsp;визита Владимира Путина Сооронбай Жээнбеков рассказал, чего ждет от визита Владимира Путина
Тазабека Икрамова требуют лишить звания &laquo;Отличник образования&raquo; Тазабека Икрамова требуют лишить звания «Отличник образования»
Бизнес
Идеи подарков для мужчин на&nbsp;любой бюджет Идеи подарков для мужчин на любой бюджет
В&nbsp;Бишкеке откроется Black Star Burger В Бишкеке откроется Black Star Burger
Чынгыз Ташмамбетов: Овердрафт &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; простой и&nbsp;легкий вид кредита Чынгыз Ташмамбетов: Овердрафт «Бакай Банка» — простой и легкий вид кредита
С&nbsp;порталом La&nbsp;La&nbsp;Music от&nbsp;MegaCom любимая музыка всегда с&nbsp;тобой! С порталом La La Music от MegaCom любимая музыка всегда с тобой!