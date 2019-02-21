Ежегодно в райцентрах Кыргызстана будут ремонтировать по 3 километра дорог

«В каждом районном центре ежегодно будут асфальтировать 3 километра дорог», — заявил сегодня на встрече с жителями Сузакского района Джалал-Абадской области президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

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Он отметил, что реализуются проекты для превращения КР в транзитную страну. По словам главы государства, идут работы на альтернативной дороге стратегического значения Тундук — Туштук. Закончили работу на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт. Завершается третья фаза реконструкции дороги Суусамыр — Талас — Тараз. Завершены работы на участках трасс Баткен — Кызыл-Бел, Баткен — Торткуль, части дороги Ош — Исфана — Баткен. Поэтапно завершат ремонт отрезков трасс Кара-Балта — Бишкек и Маданият — Джалал-Абад.

«Уделяется особое внимание внутренним дорогам. Поставлена задача — в каждом районном центре ежегодно асфальтировать не менее 3 километров дорог. В 2018-м в этом направлении работали слабо. В этом году вопрос на особом контроле правительства», — добавил Сооронбай Жээнбеков.