Депутаты городского кенеша решили закрыть центр для беспризорников в Бишкеке

Депутаты Бишкекского городского кенеша решили закрыть Центр реабилитации беспризорных детей (ЦРБД). Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь БГК Мээрим Керимканова.

По ее словам, накануне состоялось выездное заседание постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам.

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«Здание в плохом состоянии, в спортивном зале и на кухне стоит какой-то неприятный запах. Раньше в центре воспитывали 80 детей, в том числе из регионов. Но потом подняли вопрос, почему из городского бюджета деньги выделяют для приезжих детей. Таких ребят направили в другие учреждения, и в ЦРБД осталось всего 20 несовершеннолетних. Депутаты внесут предложение в мэрию, чтобы воспитанников перевели в другие аналогичные центры. Один из них в «Джале» заполнен на 80 процентов, там условия лучше и атмосфера доброжелательная. Дети на улице не останутся», — сказала Мээрим Керимканова.

ЦРБД планируют отдать под детский сад. Здание рассчитано на 180 мест. При такой мощности садики могут набирать до 250 детей. Мээрим Керимканова

Ранее на территории ЦРБД спонсоры построили социальную гостиницу для выпускников детских домов.

«Ее депутаты планируют оставить. Трогать здание не будут, рассмотрят вопрос, чтобы отделить земельный участок и оформить правоустанавливающие документы», — подчеркнули в горкенеше.

Работу проводят в рамках протокольного поручения мэрии по рациональному использованию муниципальных зданий дошкольных учреждений. Следующие заседания коснутся зданий, где расположены еврейская школа и управление физкультуры и спорта.