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Власть

Члены движения «СДПК без Атамбаева» не могут определиться с датой съезда

Члены движения «СДПК без Атамбаева» и его председатель Сагынбек Абдрахманов никак не могут определиться с датой съезда.

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Как пояснил 24.kg Сагынбек Абдрахманов, он обратился к лидеру парламентской фракции социал-демократов Исе Омуркулову с просьбой назначить день.

«Иса Омуркулов возглавляет фракцию. А решение о его исключении из состава политсовета партии и самой СДПК нелегитимно. Поэтому мы и попросили его решить, когда нам созвать съезд. Так гласит устав. Съезд должен объявлять политсовет. У нас накопилось много вопросов. Мы хотим пригласить экс-президента Алмазбека Атамбаева, заслушать его отчет и исключить из партии, выбрать другого председателя, который ничем себя не запятнал», — сказал он.

Сам Иса Омуркулов отказался отвечать на вопрос 24.kg о съезде, подчеркнув, что информации у него нет. Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что движение «СДПК без Атамбаева» никакого отношения к партии СДПК не имеет. Его члены и Иса Омуркулов исключены из партийных рядов. Следовательно, любая резолюция, принятая на съезде движения, юридической силы в рамках партии не имеет и на партийный устав влиять не может. 

Отметим, что съезд СДПК пройдет 6 апреля. 
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