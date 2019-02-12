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Власть

Неприкосновенность экс-президента. Исхак Масалиев отказался поддержать поправки

Депутат Жогорку Кенеша и один из инициаторов поправок в Закон «О гарантиях деятельности президента» Исхак Масалиев объяснил 24.kg, почему не поддерживает поправки, прописывающие процедуру лишения неприкосновенности бывших глав государства.

По его словам, поправки, которые внесли его коллеги Асель Кодуранова и Таабалды Тиллаев, полностью противоречат той концепции, которую он разработал с Курманкулом Зулушевым.

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«Я предлагал убрать статью 12, которая приписывает экс-президенту неприкосновенность. Но мое предложение вступает в противоречие с решением Конституционной палаты. Оно предполагает, как и инициатива Кодурановой и Тиллаева, чтобы неприкосновенности экс-президента лишал парламент и через ту же процедуру, которая применяется к действующему главе государства. Это неправильно. Однако спорить с Конституционной палатой мы не можем. Поэтому я предпочел выступить против», — сказал Исхак Масалиев.

Отметим, он и депутат Курманкул Зулушев предлагали, чтобы привести документ в соответствие с Конституцией, убрать статью 12 закона, где говорится о неприкосновенности бывших глав государств, но с сохранением других привилегий, прописанных в документе. Например, неприкосновенность имущества и транспортных средств.

Ранее Конституционная палата признала норму о неприкосновенности противоречащей Основному закону, поскольку Конституция такого экс-президенту не гарантирует.
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