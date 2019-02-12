Депутат БГК вновь выясняет, кто остановил стройку жилья для работников мэрии

В Бишкеке надо создать муниципальную строительную компанию. Об этом на сессии БГК заявил депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Канатбек Музуралиев.

Он вновь поднял вопрос о приостановлении строительства дома в 5-м микрорайоне для сотрудников муниципалитета.

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«Кто дал команду остановить строительство?» — спросил Канатбек Музуралиев у начальника УКС Уланбека Азыгалиева.

Чиновник ответил, что работы остановлены из-за отсутствия акта на снос зеленых насаждений и жалоб от жителей близлежащих домов.

Депутат возразил, что выезжал на место, увидел, что никаких препятствий нет. «Деревья сухие можно убрать вашими решениями. Когда мы избирали мэра, под мэрией также митинговали активисты. Один из них сейчас работает в акимиате», — сказал Канатбек Музуралиев.

Мэр столицы Азиз Суракматов отметил, что по данному объекту строительство началось. «Ко мне заходили представители неправительственных организаций, жители 5-го микрорайона, просили остановить строительство до выяснения обстоятельств. Я первый раз видел объект позавчера, я не могу не реагировать на жалобы жителей», — подчеркнул он.

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Канатбек Музуралиев добавил, что при обсуждении новой структуры муниципалитета предлагал создать хозрасчетную строительную организацию.

«Она занималась бы строительством. Вы, Азиз Эмильбекович, тоже строитель и тоже возмущались стоимостью квадратного метра в этом доме — более $550. Если хозрасчет, то будет реальная цена», — сказал депутат и добавил, что эта компания смогла бы выполнять не только муниципальные заказы, но и частные.

Напомним, что столичная мэрия решила построить для своих работников дом в 5-м микрорайоне. Местные жители выступили против. Они утверждают, что здание появится на территории детского сада.